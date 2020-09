Klopp enne Chelseaga mängu: suvised ostud näitasid selgelt nende ambitsiooni

"Chelsea vastu on alati keeruline mängija, sest neil on head jalgpallurid ja nende uued mängumehed on kõige kõrgemal tasemel. Tiitlitest ja tabeliseisust on vara rääkida, kuid Chelsea tahab kindlasti eelmise hooaja tulemust parandada. Nende aktiivsus suvises üleminekuaknas näitab selgelt nende ambitsiooni. Nad said mullu neljanda koha ja siit on neil vaid ühe suunas minna," sõnas Klopp, vahendab The Guardian.

Chelsea suvised kulutused uutele mängijatele küündisid 200 miljoni naelani ning nende suurimad ostud olid Kai Havertz ja Timo Werner.

Chelsea ja Liverpooli mäng algab täna Stamford Bridge'is kell 18.30.