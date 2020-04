Klopp elust karantiinis: mida kauem mängijatest eemal olla, seda rohkem see haiget teeb

Liverpoolis peetakse video vahendusel ühistreeninguid, kus Klopp jagab mängijatele juhtnööre. "Ma poleks kunagi arvanud, et võin selliseid treeninguid nii palju nautida. See hetk, kui saab poisse taas näha, muudab kõike."

"Pole vahet, kui pikalt sessioon kestab, mängijad on alati heas tujus. See tuletab kohe meelde, miks ma neid nii palju igatsen, sest tegu on suurepärase grupiga. Need on hetkel meil kõige lähedasemd momendid omavahel ja naudin neid seega väga."

Liverpool mängis Premier League'is viimati 7. märtsil. Kas ja millal tänavune hooaeg jätkub ning missugusel hetkel võib meeskondadel avaneda võimalus taas platsil koos treenida, pole mõistagi teada. "Ma aktsepteerin olukorda täielikult, aga mida kauem sa kedagi ei näe, seda valusam see on. Selle olukorraga tuleb paraku lihtsalt leppida."

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi eel hoidis Liverpool Premier League'is ülikindlalt liidrikohta. Üheksa vooru enne hooaja lõppu edestatakse Manchester Cityt 25 punktiga, mis tähendab, et tiitlist lahutab neid veel vaid kaks võitu.

