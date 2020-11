Kevin De Bruyne peab Manchester Cityga uue lepingu läbirääkimisi ise, sest agent on rahapesu kahtlusega uurimise all

Eelmisel aastal Inglismaal profijalgpallurite ühenduse poolt parimaks mängijaks tunnistatud De Bruyne avaldas, et esindab end läbirääkimistes ise, sest tema agent Patrick de Koster vahistati augustis rahapesu kahtlusega.

De Kosterit kahtlustakse valedokumentide kasutamises ja võltsimises. Daily Mirror kirjutas augustis, et De Koster tõsteti politseireidi käigus suisa voodist välja. Kui maailma meedias sel teemal veel septembri algul räägiti, oli agent veel vanglas, kuna kohus tema vabastamise taotlust ei rahuldanud. Septembri keskpaigast on elektroonilise jalavõruga koduarestis.

Reidid viid korraga läbi Belgias Knokkes, Brüsselis ning Senegalis, kus on tema agentuuri J&S International Football Management kontorid.

Belgia korruptsioonivastase võitluse üksuse (CDBC) uurimine keskendub De Kosteri komisjonitasudele, mille mees teenis De Bruyne mängimise pealt Wolfsburgis 2014. ja 2015. aastal.

"Olen Manchesteris õnnelik. Hetkel pean ma läbirääkimisi ise. Ma tahaksin klubisse jääda, seega see on lihtne. Kui ma ei tahaks jääda, oleks vaja kedagi vahendama, aga kui sa tahad jääda, ei ole see nii keeruline," rääkis De Bryune Belgia telekanalile VTM Nieuws, vahendab Daily Mail. "Ma olen heas klubis. Head omanikud. Hea klubi. Meil on väiksed vestlused, mis pole kuigi kaugele arenenud."

Kuulduste kohaselt tahab 29-aastane De Bruyne sõlmida Manchester Cityga uue lepingu, mis teeks temast Premier League'i kõrgemapalgalisima mängija. Daily Mirror väidab, et belglane loodab oma nädalapalga kasvatada 350 000 naelsterlingile (390 000 eurot), praegu on ta palk 300 000 naela (334 125 eurot).

De Bruyne osteti Manchester Citysse 2015. aastal Saksamaa klubist Wolfsburg 75 miljoni euro eest. Insidewordlfootball.com kirjutas septembris, et De Koster teenis üleminekusumma pealt 10 protsenti.

De Kosteri klientide hulka kuuluvad teiste seas ka Liege'i Standardi väravavaht Arnaud Bodart ja Brugge'i kaitsja Maxin De Cuyper.