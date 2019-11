Kevadine Meistrite Liiga finalist Tottenham vallandas peatreeneri

Pochettinole said saatuslikuks kehvad tulemused. Nimelt on kevadel Meistrite Liiga finaali jõudnud Tottenham alustanud tänavust hooaega ülimalt kehvasti ja kohalikus kõrgliigas paiknetakse alles 14. positsioonil. 12 mänguga on kirjas vaid kolm võitu.

"See otsus tuli meie jaoks väga raskelt," tõdes Tottenhami juhatuse esimees Daniel Levy BBC-le. "Seda otsust ei teinud juhatus kergekäeliselt. Paraku on aga eelmise hooaja lõpu ja uue hooaja alguse tulemused Inglismaa meistriliigas olnud äärmiselt pettumustvalmistavad."

47-aastane Pochettino liitus Tottenhamiga 2014. aastal ning tüüris kolmel hooajal meeskonna Premier League'is esikolmikusse. Tema säravaimaks tulemuseks võib pidada kevadel Meistrite Liiga finaali jõudmist, kus jäädi aga alla kodusele rivaalile Liverpoolile.