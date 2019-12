Kas Zlatan Ibrahimovic naaseb tõesti Inglismaale?

Kaspar Ruus reporter RUS 1

Kas Carlo Ancelotti ja Zlatan Ibrahimovic hakkavad taas koos tööle? Foto: DAMIEN MEYER, AFP/Scanpix

Briti väljaande The Telegraph andmetel võib rootslasest ründetäht Zlatan Ibrahimovic liituda Premier League'is palliva Evertoniga, et mängida taas tuntud peatreeneri Carlo Ancelotti käe all.