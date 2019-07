Kas tõesti? Liverpool plaanib väidetavalt Philippe Coutinho tagasi osta

27-aastane Coutinho liitus 2018. aasta jaanuaris umbes 150 miljoni euro eest FC Barcelonaga. Viimased poolteist hooaega ei ole Coutinho jaoks just kõige õnnestunumad olnud. Barcelona eest on ta pidanud 75 kohtumist, löönud 21 väravat ning jaganud 11 resultatiivset söötu. Seejuures on tal mitmel juhul tulnud leppida vahetusmängija rolliga. Kõige tipuks on brasiillane pidanud taluma ka fännide vilet.

Sport kirjutab nüüd, et Liverpool soovib meeskonda suvel siiski täiendada. Nende esimeseks eelistuseks oli Madridi Reali äss Marco Asensio, kuid Real ei soovi Hispaania koondislast müüa.

Hispaania meedia teatel ongi nüüd Liverpool pööranud pilgud Coutinho poole. Tehingust peaks olema igati huvitatud ka Barcelona, kuna ruumi on vaja teha Neymari ja Antoine Griezmanni jaoks.

Liverpooli eest pidas Coutinho omal ajal 201 kohtumist, lõi 54 väravat ning andis 45 resultatiivset söötu.

Liverpooli viimasel hooajal lõi Coutinho värava iga 86 minuti kohta. Lisaks suutis ta ühe kohtumise jooksul luua 3,23 ohtlikku olukorda. Tegemist on tema karjääri parimate näitajatega. Barcelonas tuli lõppenud hooajal üks värav iga 289 minuti kohta ja mängu peale keskmiselt 1,42 ohtlikku olukorda. Viimane on tema karjääri kõige halvem näitaja.