Kas tõesti? Jose Mourinho soovib Zlatan Ibrahimovici Tottenhami tuua

38-aastane Ibrahimovic saab jaanuaris vabaagendiks, kui ta lahkub Los Angeles Galaxy ridadest. Mourinho ja Ibrahimovic on varasemalt koostööd teinud Milano Interis ja Manchester Unitedis. Seni on mõlemad mehed teineteisest ainult ülivõrdes rääkinud.

The Telegraphi teatel on Ibrahimovic jõudnud lähedale kokkuleppele endise koduklubi AC Milaniga, kuid Mourinho on tegemas kõike, et ründaja ikkagi endale saada.

Ibrahimovic saaks sellisel juhul Tottenhamis täita Harry Kane'i asendaja rolli. Mullu oli selles ametis Fernando Llorente, kuid hispaanlane lahkus suvel võistkonnast ja seni ei ole talle asendajat leitud.

Ibrahimovici eelmine Inglismaal veedetud periood oli pigem edukas ning Manchester Unitedi eest lõi ta 53 kohtumisega 29 väravat.