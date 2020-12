Koroonaviiruse tõttu on kahtluse all tänane Fulhami mäng Tottenhamiga. Esmaspäeval jäeti vaid mõni tund enne avavilet ära Evertoni ja Manchester City kohtumine. Sel kuul on ära jäänud ka Aston Villa ja Newcastle'i matš.

Hooaja pikendamine tooks juurde ridamisi uusi probleeme ning nõuaks ka suvise tiitlivõistluse edasi lükkamist.

"Olen väga mures nii enda kui üldiselt kogu jalgpalli pärast," vahendab BBC Sport Allardyce'i sõnu.