Kas Premier League saab kulminatsiooni Hiinas? "See on hullumeelne idee."

Inglismaa kõrgliigaklubide esimene siht on hooaeg ühel või teisel võimalusel ikkagi lõpuni mängida. Nimelt võivad meeskonnad kaotada kokku kuni 869 miljoni euro jagu teleõiguste rahasid, kui praegusel hooajal enam ühtegi kohtumist ei peeta.

Väljaande Athletic teatel ongi seega üks klubi pakkunud välja ettepaneku viia kohtumised üle Hiina, kus on koroonaviiruse levikut suudetud vaikselt piirata ning mõnes provintsis on juba liikumispiiranguid lõdvendatud. Ühtlasi saaksid Premier League'i klubid sellisel juhul anda oma staadionid Suurbritannia tervishoiuhoiuteenistusse kätte, et neid saaks ajutiselt meditsiinikeskustena kasutada.

Samas on klubisid, kes on meistrisarja teisele poole maailma kolimise idee juba maha kandnud. "Ühe riigina pakutakse kogu aeg Hiinat välja. See ei ole lihtsalt loogiline," rääkis anonüümseks jääda soovinud klubi ametnik Athleticule. "See on hullumeelne idee ning usun, et see lükatakse kindlasti tagasi. Kui me selle läbi viiks, satuksime veel suurema kriitikarahe alla."

Nimelt on mitmed Premier League'i klubid eesotsas Tottenham Hotspuriga saanud Inglismaal palju kriitikat otsuse eest vähendada töötajate palku, kuid mitte kärpida mängijate teenistusi, kelle palgad ulatuvad sadadesse tuhandetesse naeltesse. "Meid on süüdistatud selles, et elame mullis. Tunnen, et praegusel hetkel on inimestel õigus," jätkas ühe klubi ametnik. "Ma ise küll ei ela, aga saan aru, miks teised arvavad nii meie kohta."