Kas Inglismaa Premier League’i klubid jäävad oma suurtest sponsoritest ilma?

Kui oled sel hooajal Premier League’i jalgpalli vaadanud, pole kahtlust, et oled näinud ka mõne kihlveokontori logo mõne meeskonna särgil. Selle põhjuseks on asjaolu, et ligemale pooltel Premier League’i meeskondadest on toetajate hulgas ja särkidel hasartmänguteenust pakkuvate ettevõtete logod.

Mida liiga allapoole, seda nähtavamad on kihlveokontorid särkidel. Inglismaa tugevuselt teises liigas on 24 klubist 17 hasartmänguteenust pakkuva ettevõtte sponsorlusega ja kogu liiga suursponsor on Sky Bet.

Lisaks spordiennustusteenuse pakkujatele on meeskondade särgi peal reklaamijateks ka online-kasiinod. Inglismaa 44 parema klubi seast 27 klubi särgil on kihlveokontori või online-kasiino reklaam, mis tagab, et hasartmängude reklaam on mängupäevadel alati nähtaval ning seda edastatakse miljonitele vaatajatele Suurbritannias ja kogu maailmas.

Miks on kihlveokontorite reklaam tõsine probleem?



Kihlveokontorid on Suurbritannia jalgpalli möödapääsmatu osa ja see on muutunud tõsiseks probleemiks, mis kimbutab maailma ühe populaarsema sportmängu tugevaimat liigat. Miks? Sest hasartmängu pakkuvate ettevõtete järjekindel reklaamimine loob uskumatult toksilise keskkonna ja seda eriti järgmise põlvkonna jaoks.

Sponsorlus normaliseerib kihlvedusid noorte fännide seas, kes näevad kõike hoopis teisest vaatenurgast. Suurbritannia hasartmängukomisjoni 2018. aastal tehtud auditi käigus tõdeti, et koguni 55 000 11–18 aastasel noorel on probleeme hasartmängudega ja rohkem lapsi tunnistas nädala jooksul panuste tegemist kui näiteks alkoholi või narkootikumide tarvitamist.

Hasartmängud on oma olemuselt seotud sellega, kui tihti näeme oma ekraanil neid ettevõtteid, kes sponsoreerivad rohkem kui pooli maailma kõige vaadatumate liigade meeskondadest. Korrapärasus, millega nende ettevõtete logosid nähakse vutitähtede rinnale kleebituna, on muutunud täiesti normaalseks. Selle tulemusel on loodud järgmise põlvkonna jaoks problemaatiline ja ohtlik pretsedent.

Milliseid samme astutakse probleemi lahendamiseks?



Need hiigelsuured numbrid, mis näitavad, kui palju kihlveokontorid oma klientide pealt kasumit teenivad, on viinud selleni, et neist on saanud jalgpallis üks domineerivamaid majandusjõude. Kihlveokontoritega partnerluste kogutulu on ainuüksi Premier League’is umbes 70 miljonit naela ühel hooajal.

Kuigi on keeruline asendada sellist tüüpi sissetulekut, mida hasartmänguteenuste pakkumisega tegelevad ettevõtted pakuvad, on klubidel aeg end muuta ja leida uusi tuluallikaid hasartmängudest eemal.

Itaalia ja Türgi on juba keelanud hasartmänguteenuste pakkumisega tegelevatel ettevõtetel end jalgpallisärkidel reklaamida. Järgmisest hooajast peaks seda järgima ka Hispaania kõrgliiga La Liga klubid. Uute seadustega kehtestatakse järgmisest hooajast La Liga meekondade särkidele ja staadionitele kihlveokontorite reklaami täielik keeld.

Väidetavalt kavatsetakse kihlveokontorite reklaamid juba lähitulevikus Premier League’i särkidel keelata ja see on märk, mis viitab Suurbritannia valitsuse soovile leida küsimusele lahendus. Suurbritannia jalgpalliliit keelab teadaolevalt varsti kõikidel kihlveokontoritel jalgpallimeeskondade sponsoreerimise ja oma kaubamärgi reklaamimise jalgpallisärkidel. Parem hilja kui mitte kunagi.

Lisaks 70 miljoni naelsterlingi suurusele hooajalisele panusele Premier League’i klubidele on Inglise jalgpalliliiga (EFL) teatanud, et hasartmängusektor annab liigale ja selle klubidele lisaks 40 miljonit naela hooajal. Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnenud finantsprobleemid rõhutavad eriti, et see on oluline panus, mis on praegu vähemalt sama tähtis kui kunagi varem.

Juba lähitulevikus saab ekraanilt nähtav pilt olema parem



Nii Premier League kui ka EFL mõistavad oma vastutust selle eest, et noored fännid hasartmängudega kokku ei puutuks, ja on teinud plaanid, kuidas jätkata ilma hasartmängude teenust pakkuvate sponsorite rahata. Lähiaastate või isegi lähikuude jooksul hakkavad kehtima uued seadused.

Jalgpall ja hasartmängud on omavahel sügavalt seotud ja otsustav samm selle ühenduse normaliseerimise kõrvaldamiseks on lähedal.

