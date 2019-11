Karmid reeglid: Treeningule hilinenud Chelsea jalgpallureid ootab 23000-eurone rahatrahv

Trahvide nimekiri on erinevate rikkumiste puhuks päris pikk. Näiteks kui meeskonna koosoleku või ühise söömingu ajal peaks mõnel mängijal telefon helisema, ootab teda 1000 naelane trahv. Sarnane karistus on ka sel juhul, kui vutimees võtab matšile kaasa vale mänguvormi. Kui oma vigastusest või haigusest teatatakse liiga hilja, tuleb kukrut kergendada 10 000 naela võrra.

Vähemalt siiani tundub, et ranged reeglid pole mängijate moraalile halvasti mõjunud, sest klubil on Inglismaa meistriliigas käsil 6-mänguline võiduseeria, mis on nad tõstnud kolmandale kohale.

Pärast koondisepausi ootab Chelsea`t ees põnevusmäng tiitlikaitsja Manchester Cityga (23. novembril), kes jääb neist hetkel punktiga maha.