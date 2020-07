Karm avaldus: Liverpool on fännides pettunud

Anfieldi staadioni ümbruses tähistas saavutust umbes 3000 Liverpooli poolehoidjat. Liverpool kindlustas Premier League'i tiitli juba juuni lõpus, aga meistrikarika said pallurid ja treenerid enda valdusesse eile.

"Täname fänne, kes jäid kolmapäeval koju ja tähistasid meistriks tulemist. Te kaitsesite enda lähedasi ja kogu linna viiruseohu eest. Samas oleme pettunud selles, mis toimus eile õhtul Anfieldi ümbruses. Meil on kahju, et rohkem fänne ei võtnud kuulda soovitust kodus püsida," seisis Liverpooli kodulehel ilmunud avalduses.

"Nagu oleme varem öelnud - tähistame tiitlit avalikult siis, kui see on turvaline. Seni on meie jaoks esmatähtis linna turvalisus," lisas klubi.

Kohalik politsei ajas Anfieldi ümbrusesse oma lemmikute edu tähistama tulnud fännid laiali, üheksa inimest arreteeriti.