Eestis on mitu noorjalgpallurit, kelle tegemistel hoitakse teraselt silma peal juba enne nende A-koondisse jõudmist. Üks selline mängija on 18-aastane väravavaht Karl Jakob Hein. Londoni Arsenaliga mullu kolmeaastase profilepingu sõlminud Hein sihib loomulikult Premier League’i jõudmist. Heina karjääriga tihedalt seotud olnud Mart Poom tõdes ausalt, et Hein on praegu parem väravavaht kui tema sama vanalt. „Kindlasti näen temas potentsiaali ületada minu saavutused. Eeldusi on tal isegi rohkemaks,” tunnistas Poom, kes omal ajal pidas Inglismaa kõrgliigas 139 kohtumist.

Nagu selgub, siis treeningpäevad on Arsenalis pikad. Hein saabub klubi kompleksi juba kell 9 hommikul ja lahkub sealt alles 16-17 vahel.