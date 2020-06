Karius lubas Liverpoolis esiväravavahi koha eest võidelda: varem või hiljem avaneb võimalus

Liverpooli praeguse esiväravavahi, brasiillase Alissoni kohta ütles Karius, et ta on väga heal tasemel, kuid mitte maailma parim ega alistamatu.

"Praegu pole ühtegi väravavahti, kes tõuseks teistest esile, nii nagu mõned aastad tagasi Manuel Neuer," sõnas Karius Transfermarktile.

"Neuer mängib hästi. Marc-Andre ter Stegen teeb Barcelonas suurepäraseid esitusi. Lisaks on Jan Oblak Madridi Atleticos. Alisson tegi mullu suurepärast tööd ja võitis suure karika. Raske on neist kedagi esile tuua," loetles Karius tippväravavahte.

Sakslane lisas enesekindlalt, et kui olla Inglismaa klubis teine number, avaneb sul varem või hiljem võimalus enda tõestamiseks.

"Olen hetkel maailma parimas klubis, kes võitleb suurte karikate eest. Mul on iga päev treeningul enda ümber maailma tipptegijad. Olen täiesti teadlik, et mul on Liverpoolis hea seis. Mul on suurepärased tingimused. Liverpoolis olen ma väljakutsuja seisus," sõnas Karius.

26-aastane Karius langes Liverpoolis esinumbri kohalt välja, kui tegi 2018. aasta Meistrite liiga finaalis Madridi Reali vastu kaks suurt prohmakat. Liverpool kaotas toonase finaali 1:3.