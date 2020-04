Karantiinis istuvaid Manchester Unitedi jalgpallureid on tabanud veider vigastustelaine

McNally avalikustas ajalehele Daily Mail, et üks Unitedi jalgpallur vajas arstiga konsulteerimist, sest sai oma koeralt hammustada, ning paar mängumeest on end vigastanud süüa tehes.

"Keegi pole otseselt vigastada saanud, kuid on mõned ebatavalised kaebused. Mõned on toiduvalmistamist proovinud ja endale selle käigus viga teinud, ühte mängijat hammustas koer. Õnneks on aga enamikul poistest läinud hästi," sõnas McNally.

Inglismaa jalgpalliliigas jätkub koroonaviirusest tingitud mängupaus ning hetkel pole teada, kas hooaeg üldse jätkub.