Karantiinireegleid rikkunud ja autosid ramminud Inglismaa täht sai klubilt karistada

24-aastane inglane sattus tähelepanu keskpunkti möödunud nädalavahetusel, kui otsustas valitsuse poolt kehtestatud karantiinireegleid rikkuda ning peole minna. Pidu läks aga üle käte ning hommikul oma Ranger Roveri rooli istunud Grealish oli naabruskonnas kolmele autole otsa sõitnud.

Esmaspäeva õhtul esines mängija avaliku vabandusega. Grealishi käitumise teeb veelgi kurvemaks asjaolu, et veel peo eel manitses ta sotsiaalmeedias kõikidel fännidel kodus püsida.

Teisipäeval kommenteeris vahejuhtumit ka mängija leivaisa Aston Villa. "Klubi on sügavalt pettunud, et üks meie mängijatest otsustas ignoreerida valitsuse nõuandeid püsida koroonaviiruse kriisi ajal kodus. Klubi kapten Jack Grealish on aktsepteerinud, et tema otsust kodust lahkuda oli vale ja ebavajalik. Mängijat distsiplineeritakse ja talle määratakse rahaline trahv, mille kogusumma annetatakse Birminghami ülikooli haiglale."

Kui suures ulatuses trahv kaptenile määrati, pole avalikustatud.