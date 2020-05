Kaks Premier League`i klubi teatasid, et nad ei soovi neutraalsetel staadionitel mängida

Brightoni klubi tegevjuht Paul Barber mõistab, et meistrivõistluste jätkamiseks on vaja mingit kompromissi, kuid ta kardab, et kui klubid ei saa oma staadionitel mängida, avaldab see olulist mõju võistluste aususele.

"Meil on neli kodumängu allesjäänud viiest Euroopa suurimate klubide vastu - Arsenal, Manchester United, liider Liverpool ja tiitlikaitsja Manchester City. Meil võetakse nüüd võimalus koduväljakueelist kasutada," kurtis Barber.

West Hami Unitedi asepresident Karren Brady teatas, et tegelikult ei taha keegi neutraalsetel väljakutel mängida. Ka tema arvates tähendab selline radikaalne samm, et meeskondadel ei ole võrdseid võimalusi. Näiteks West Ham ei saaks kasutada koduväljakueelist mängus oma lähirivaali Watfordiga.

Brighton asub hetkel 15. ja West Ham 16. kohal. Hooaja lõpuni jääb klubidel enamasti üheksa mängu, mõnel ka kümme.

Briti politsei on toetanud jalgpalliliiga mõtet, et mängud toimuksid neutraalsetel väljakutel, sest siis ei ahvatleta fänne suurtele rahvakogunemistele oma kodustaadioni ümbrusse.

Premier League`i juhid on avaldanud lootust, et klubid saavad ühistreeningutega alustada paari nädala pärast. Mängude algus jääb aga pigem juunikuusse.