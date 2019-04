Kaheksa tunni pikkune väravapõud ja Solskjaeri rekordiliselt halb võiduprotsent. Mis saab Manchester Unitedist edasi?

Premier League'is on sel hooajal enda väravavõrgust välja võetud koguni 50 palli. Kaasaegse Inglismaa kõrgliiga ajaloos on see nende negatiivne rekord. Viimati lubati endale rohkem lüüa hooajal 1978/79. Toona sahises nende väravavõrk 63 korda. Liigas oli siis hooaja jooksul koguni 42 mängu (nüüd 38).

Pärast täiskohaga peatreeneriks saamist on Solskjaer teeninud seitsmest kohtumisest kaks võitu. Seega on tema võiduprotsent vägagi nigel 28,6. Täiskohaga Unitedi juhendajatest on see läbi aegade kõige kehvem näitaja. Solskjaer langes nii madala tulemuseni pärast kolmapäevast 0:2 kaotust Manchester City'le. Eelnevaks negatiivseks tippmargiks oli 29,5 %. Nii kehva võiduprotsendi sai aastatel 1914 kuni 1921 kokku Jack Robson.

Kehvad staarid

Unitedi ebaedust rääkides on suurima koosa saanud nende nimekamad mängumehed. Tihtipeale saab sarjata Paul Pogba, keda seostatakse väga avalikult juba Madridi Realiga. Pogba käitumine ja suhtumine saavad kriitikat regulaarselt. Kohtumises ManCity'ga toodi vahetusest väljakule trio Alexis Sanches, Anthony Martial ja Romelu Lukaku. Vaatamata kõlavatele nimedele ei suudetud mänguliselt midagi parandada.

Kui statistika on Solskjaeri suhtes armutu, siis ajakirjanduses ta nii palju kriitikat ei saagi. Teravik on suunatud mujale. Pogba kõrval saab kõige rohkem nahutada Unitedi juhtkond, kes on jätnud meeskonna uuendamise tegemata. Ilmselgelt ei ole Unitedi viimaste aastate värbamispoliitika olnud parim ja see maksab neile nüüd valusasti kätte.

Endine Unitedi kapten ja Solskjaeri omaaegne võitluskaaslane Roy Keane põrutas Sky Sportsi eetris, et Manchesteri suurklubi vajab tugevama iseloomuga mängijaid, kes oleksid valmis alati võitlema. Vaatamata praegusele ebaedule on Solskjaer teatanud, et temast saab Unitedis edukas treener ning endast kõike mitte andvate meeste koht ei ole tulevikus tema käe all.