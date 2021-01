Kaasmaalased nõuavad Cavani karistuse tühistamist ja süüdistavad Inglismaa jalgpalliliitu diskrimineerimises

Cavani sattus skandaali novembri lõpus toimunud kohtumise järel Unitedi ja Southamptoni vahel. Cavani lõi Unitedi 3:2 võidumängus kaks väravat, mille järel sai ta sotsiaalmeedias mitmeid õnnitlusi. Ühele õnnesoovile vastates postitas ta Instagrami sõnumi "gracias negrito". Loe kõigest lähemalt siit.

Cavani otsustas, et ei hakka süüdistust apelleerima ning FA määras talle detsembri lõpus kolmemängulise võistluskeelu ning rahatrahvi 100 000 naela ulatuses.

Uruguay jalgpallurite ühing tegi esmaspäeval avaliku avalduse, kus nõuti Cavani karistuse tühistamist. Avaldusele on alla kirjutanud kohalikud profi- ja amatöörjalgpallurid. Teiste hulgas on seda sotsiaalmeedias jaganud Madridi Atletico ründetäht Luis Suarez ja Cagliari kaitsja Diego Godin.

"Esiteks mõistame hukka FA meelevaldse käitumise. Rassismi hukka mõistmise asemel on FA hoopis ise diskrimineerinud uruguaylaste kultuuri ja eluviisi," seisis pressiteates. "See karistus näitab FA kallutatud, kitsarinnalist ja etnotsentrilist maailmavaadet, mille tõttu tehakse subjektiivne järeldus, olgu see nii vale kui tahes."

"Edinson Cavani ei ole kunagi teinud midagi, mida võiks käsitleda rassistlikult. Ta lihtsalt kasutas Ladina-Ameerikas levinud väljendit, et pöörduda oma lähedase poole," lisati teates. "Seega tahame avalikult kaitsta Cavani laitmatut mainet ja loomulikult meie riigi kultuuri. Me oleme igasuguse diskrimineerimise vastu, kuid kahjuks on FA oma karistuse läbi näidanud ignorantsust ja põlgust multikultuurse maailma vastu. Seega pole karistatud ainult üht inimest, vaid kogu meie kultuuri ja eluviisi, mis on tõeliselt diskrimineeriv ja rassisistlik tegu."

Avalduses lisasid jalgpallurid, et FA peaks üle vaatama, kuidas nad selliseid olukordi üldse käsitlevad. "Sellised regulatsioonid peaksid arvesse võtma erinevaid inimesi ja kultuure. Rassismivastase võitluse esimene reegel on austada erinevaid kultuure ja eluviise. Nõuame, et FA tühistaks koheselt Cavanile määratud karistuse ning taastaksid tema hea nime ja au."

Inglismaa jalgpalliliit pole Uruguay jalgpallurite ühingu avaldust veel kommenteerinud.