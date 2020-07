Jürgen Klopp võrdles Sir Alex Fergusoni paavstiga: mäletan seda hetke igavesti

"Ma olen ülimalt rõõmus Sir Alex Fergusoni trofee üle, mis on nimetatud mehe järgi, keda ma nii väga imetlen. Tean, et Liverpooli peatreenerina pole see 100% kohane, aga imetlen teda väga," sõnas Klopp šotlase kohta, kes juhendas 27 aastat Liverpooli rivaali Manchester Unitedit.

"Ta oli esimene britist mänedžer, keda kohtasin ning me sõime toona koos hommikusööki," meenutas Klopp. "See oli kaua aega tagasi. Ma pole kindel, kas ta mäletab, aga mina mäletan seda hetke igavesti, sest minu jaoks oli see nagu paavstiga kohtumine. Ma ei oleks kunagi arvanud, et saan hoida enda käes trofeed, mis on Fergusoni järgi nimetatud."

Klopp tüüris tänavu Liverpooli ülikindla eduga Premier League'i võitjaks, lõpetades sellega punasärkide 30 aasta pikkuse ootuse. Teiseks jäänud Manchester Cityt edestati 18 punktiga.

Jürgen Klopp Foto: Paul Ellis/PA Wire/PA Images/Scanpix