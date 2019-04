Jürgen Klopp viskas Manchester Unitedile halastamatult puid alla

Manchester Cityga ülipinevat tiitliheitlust pidava Liverpooli mängijad ja fännid on omamoodi kahvlis: neil tuleb kolmapäeval loota vihavaenlase Manchester Unitedi võitu, et endale võimalikud head šansid saada.

Mõistagi on Manchesteri derbi teemaks ka Liverpooli pressiüritustel ning kui klubi peatreeneri Jürgen Kloppi käest selle kohta küsiti, otsustas ta Unitedile kavalal moel puid alla panna. Põhjuse selleks andis mõistagi Unitedi pühapäeval Evertonilt saadud hävitav 0:4 kaotus.

"See derbi on midagi, mida me mõjutada ei saa. Praegu tundub, et ka United ei saa seda kuidagi mõjutada," naljatas Klopp. "Mis see skoor Evertoni vastu oligi, 0:3? 0:4? See on üks tavaline mäng. Me pidime ka Unitediga mängima ning see oli ajal, kus nad olid tunduvalt paremas seisus, seega leppisime 0:0 viiki. Seega heal päeval võib derbi ehk viiki jääda."

Tabeliseis:

