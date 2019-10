Jürgen Klopp tegi Arsenaliga mängu eel julge otsuse

Iirimaa U21 koondises kümme kohtumist pidanud Kelleher tegi Liverpooli eest debüüdi eelmisel kuul liigakarika kolmandas ringis MK Donsi vastu, hoides oma värava puutumatuna. Liverpool võitis toona võõrsil 2:0.

"Liigakarika mängud on U23 meeskonna pallurite jaoks väga olulised. Ta (Kelleher) tegi Donsi vastu hea partii ja saab nüüd uue võimaluse. Ta saab mängida esmakordselt Anfieldil ja see on tema jaoks kahtlemata väga eriline hetk," sõnas Klopi abitreener Pepijn Lijnders Liverpooli ametlikul koduleheküljel.