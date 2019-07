Jürgen Klopp tähtmängija võimalikust naasmisest Liverpooli: me ei saa seda endale lubada

Coutinho siirdus ligi 120 miljoni euro eest mullu jaanuaris Liverpoolist Barcelonasse, kuid ei ole seal suutnud ennast stabiilseks põhikoosseisu meheks mängida. Seoses Coutinho kehva vormiga Barcelonas ja Neymari võimaliku üleminekuga Kataloonia klubisse on brasiillast seostatud Hispaaniast lahkumisega ning just Liverpooli naasmisega.

"Mulle meeldib Phil väga, ta on fantastiline mängija, aga see oleks väga suur rahaline väljaminek ja me pole praegu positsioonis selle tegemiseks," välistas Klopp Coutinho naasmise. "See lihtsalt pole võimalik."

"Coutinho teeb iga klubi tugevamaks, kaasa arvatud ka Liverpooli, aga ma loodan väga, et ta leiab Barcelonas oma õnne. Võib-olla on ta selle juba leidnud," lisas sakslane.