Jürgen Klopp šokk-kaotusest: tegime ajalugu, kahjuks valet tüüpi

Aston Villa poolt säras kübaratrikiga Ollie Watkins, kes andis lisaks söödu ühele tabamusele. Kahe värava ja kolme sööduga paistis silma Jack Grealish. Liverpooli väravate eest hoolitses Mohamed Salah.

"Kes tahaks 7:2 kaotada? Aastaid tagasi ütlesime endale, et tahame teha ajalugu. Eilne oligi ajalugu, kuid mõistagi oli see valet tüüpi," sõnas kohtumise järel Liverpooli loots Jürgen Klopp. "Tegime liiga palju suuri vigu. See algas esimese väravaga ning üldse lasime tabamuste ajal suuri eksimusi läbi."

"Kaotasime valedes kohtades palli ja me ei kaitsnud korralikult. Tundus, et pärast esimest väravat kaotasime mõistuse. See ei ole vabandus," jätkas sakslane. "Meil olid mõned suured võimalused, mida me ära ei kasutanud. Samas, kui sulle lüüakse seitse väravat, ei saa väga öelda, et oleksime võinud 7:7 mängida."