Jürgen Klopp šokk-kaotusest: seda mängu oli võimatu kaotada, aga me suutsime seda

Liverpool tegi koguni 27 pealelööki vastaste kuue vastu, kuid raamide vahele läks neist vaid kuus. Palli valdas Liverpool 72% mänguajast. Ainsa väravani jõudis hoopis Burnley, kui 83. minutil realiseeris penalti Ashley Barnes.

"Seda mängu oli võimatu kaotada, aga me suutsime seda," sõnas Klopp kohtumise järel Sky Sportsile. "See on minu süü, sest minu töö on teha kindlaks, et poisid läheksid mängule vastu õige tuju ja enesekindlusega ning teeksid õigeid otsuseid. Mõistagi see ei töötanud, sest me küll hoidsime palju palli, lõime mõned normaalsed olukorrad, kuid lõpus jäi otsustavusest puudu. See on probleem."

Liverpool on Inglismaa kõrgliigas juba viis mängu järjest võiduta. Üheks peamiseks probleemiks on kerkinud väravate löömine, viimase viie kohtumisega on valitsevad meistrid saanud kirja vaid ühe tabamuse. "Meil on pall õiges kohas, kuid löömise asemel hoopis söödame. Olen üsna kindel, et ütlesin eelmisel nädalal sama asja," tõdes Klopp.

"See on alati minu süü. Asjad, mis ei toimi, on minu süü, aga asjad, mis toimivad, on mängijate poolt tehtud. Oleme juba nii pikalt koos töötanud, et kui ma selgitan, missugustel liikumistel on mõtet ja mis teevad vastastele kahju ning me ei tee neid, siis pean asja veel selgemaks tegema," jätkas sakslane. "Saame kohtumist kasutada ära järgmise mängu jaoks. Asi pole selles, et mängijatel poleks võimeid. Probleemiks on otsustusvõime. Kui suudame võtmehetkedel skoori teha, siis olukord muutuks, aga me ei suutnud seda."

Liverpool jätkab tabelis neljandal kohal, liidrist Manchester Unitedist jäädakse maha kuue silmaga.

Kloppi ja Co jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui FA karikasarja neljandas ringis minnakse vastamisi Manchester Unitediga.

Standings provided by SofaScore LiveScore