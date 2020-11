Jürgen Klopp: Premier League'i tiitliheitluses on kaheksa meeskonda

Sakslane andis hiljuti Daily Maili vahendusel intervjuu endisele jalgpallurile Jamie Redknappile. "Kaheksa," vastas Klopp küsimusele, et mitu klubi tänavu tiitliheitluses on. Ühtegi nime Liverpooli peatreener siiski välja ei toonud. "See on väga tore. Avatud heitlus tiitli nimel? Minul sellega probleemi küll pole."

Redknapp lisas seejärel, et kui viimasel kolmel hooajal on Premier League'i võitja kogunud vähemalt 98 punkti, siis tänavu ilmselt nii kõrget punktisummat ei näe. "Vabandust, et seda ütlen, aga see ei huvita mind praegu üldse. Ei tundu küll, et keegi võiks tänavu 100 punkti kokku saada," vastas Klopp. "Sellisel hooajal, mis kestab neli nädalat vähem, aga mängude arv on sama? Ma ei usu, et see on võimalik. Isegi 87 silma tundub palju."

"Kui suudaksime tänavu võita, oleks see väga suur saavutus. Võib-olla isegi suurem (kui eelmise hooaja triumf)," jätkas sakslane. "Sellepärast armastangi Premier League'i: nii palju pretendente on. Meie enda hooaja algus ei olnud eriti halb. Tõsi, meil oli üks eriline mäng Aston Villaga (Liverpool kaotas Villale 2:7 - toim.), aga võib-olla vajasime seda. Pühapäeval kohtume Leicester Cityga. Eks näis, mis saab."

Inglismaa kõrgliigas on tabeliseis kaheksa vooru järel tihe. Esikuuik mahub nelja punkti sisse. Isegi 15. kohal olevat Leeds Unitedit lahutab liidrist Leicester Cityst vaid kaheksa punkti.

