Jürgen Klopp on valmis hooaja keskel tiitlivõitu tähistama: mind ei huvita, kui teised meid hulluks peavad

Klopp ja Liverpool on ülilähedal Premier League'i tiitlile, kui üheksa vooru enne hooaja lõppu lahutab neid triumfist vaid kaks võitu. Edu lähima jälitaja Manchester City ees on koguni 25 silma. Märtsikuust saadik pausil olnud hooajaga loodetakse jätkata alates 17. juunist.

Kui Liverpool peaks lähema kuu jooksul juba tiitli kindlustama, siis on selge, et suurt võiduparaadi nad koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute tõttu korraldada ei saa. "Mõistagi pole tore, et ei saa tähistada viisil, millest oled alati unistanud. Minu ideaal ei ole tähistada võitu üksi staadionil ning siis koju sõita," rääkis Klopp.

"Millalgi tuleb aeg, kus kõik muutub taas normaalseks," jätkas sakslane. "Siis on meil õigus tähistada nii, kuidas soovime. Kui tahame näiteks korraldada paraadi keset järgmist hooaega, siis kes meid takistaks? Meil on trofee olemas ja saame sõita bussiga mööda linna ringi. Kui teised peavad meid hulluks, siis see tõesti mind ei huvita."

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab Liverpool jätkata hooajaga 21. juunil toimuva kohtumisega linnarivaali Evertoniga.