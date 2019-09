Jürgen Klopp oma agendi avaldusest: ta tegi lihtsalt nalja

Nimelt väitis Kosicke, et Klopp, kelle kehtiv leping saab läbi 2022. aasta suvel, ei pruugi Inglismaa halva ilmastiku tõttu Liverpoolis jätkata.

"Jürgeni leping lõppeb 2022. aastal ja on avalik saladus, et Liverpool tahaks temaga jätkata. Tuleb oodata ja vaadata, kuidas kõik areneb ning kas kliimamuutused toovad paremad ilmad ka Inglismaale või ainult Saksamaale," teatas Kosicke.

Klopi väitel tegi tema agent lihtsalt nalja: "Ma arvan, et ta tahtis nalja teha. Minu jaoks pole ilm kunagi suur teema olnud. Liverpooli ilm pole alati hea, eriti talvel, kuid märtsis ja septembris on seal kenam kui võiks arvata. Minu jaoks pole ilmastikutingimused tõesti probleemiks. Ma võiks ise ka praegu ilma kohta nalja teha, sest siin ruumis on niivõrd palav."

"Tema (Konicke) avalduses polnud mitte midagi. See tundus aga suure pommina ja see korjati meedia poolt üles. Ta on minu agent ja hea sõber ning sõbrad võivad öelda, mida tahavad," lisas sakslasest peatreener.

Premier League`i viie järjestikuse võiduga alustanud Liverpool kohtub homme Napoliga võõrsil. Teises sama alagrupi mängus on vastamisi Salzburgi Red Bull ja Genk.