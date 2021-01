Jürgen Klopp: nutma ma ei hakka, kui talvel uut keskkaitsjat ei osteta

"Ma pole viieaastane, nii et ma ei hakka nutma, kui ma ei saa seda, mida tahan. Jah, uus keskkaitsja aitaks meid. Kas lööme tema saabumise järel rohkem väravaid? Pole kindel. Kas koosseis muutub stabiilsemaks? Jah, see on võimalik," kommenteeris Klopp Briti meediale.

"Kuid asi pole selles. Me peame praeguse koosseisuga mängupildi paremaks saama ega tohi mõne ülemineku otsuse pärast torisema hakata. Kohtumises Burnley vastu poleks uus keskkaitsja meil aidanud võita," meenutas Klopp üllatuslikku 0:1 kaotust.

Hooaega suurepäraselt alustanud Liverpooli on pikale veninud mõõna järel langenud Inglismaal neljandaks ja jääb liidrist Manchester Unitedist maha juba kuue punktiga.

Tiitlikaitsjatel on vigastuse tõttu pikaks ajaks mängust väljas põhikeskkaitsjad Virgil van Dijk ja Joe Gomez.