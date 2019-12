Jürgen Klopp Liverpooli suurest edust: me pole võistkonnaga meistritiitlist isegi rääkinud

Kindlana näivast edust hoolimata arvab Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, et tiitlist on veel vara rääkida.

"Ainus asi, mis muutus, on number. Enne oli edu 10, siis 11, nüüd 13 punkti. Me ei mõtle tiitlile, me ei maininud seda enne mängu kordagi. See ei ole meie jaoks põnev teema," rääkis Klopp BBC-le.

"Võin hakata ise lugusid kirjutama. Et kunagi varem pole nii suurt edu hoidnud võistkond tiitlit maha mänginud. See kõlab minu jaoks nii negatiivselt. Meil seisavad järjest eest Wolevrhampton, Sheffield United, Everton, Tottenham ja Manchester United. See ei kõla, nagu kõik oleks otsustatud," lisas sakslane.

Viimati tuli Liverpool Inglismaa meistriks hooajal 1989/1990.

Standings provided by Sofascore LiveScore