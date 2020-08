Jürgen Klopp kinnitas, et lahkub lepingu lõppedes Liverpoolist ja võtab vaheaasta

Klopi leping Liverpooliga saab läbi pärast 2023/24 hooaega.

Kui SportBuzzer uuris sakslaselt, mis ta pärast kontrahti lõppemist teha kavatseb, vastas Klopp: "Võtan aasta vabaks ja küsin siis endalt, kas ma igatsen veel jalgpalli järele. Kui vastus on ei, siis on see Jürgen Klopi treenerikarjääri lõpp."

"Kui ma ühel päeval enam treener ei ole, on üks asi, mida ma kindlasti igatsema ei hakka, see jõhker pinge vahetult enne mängu algust," lisas sakslane.

Klopp kavatses vaheaasta võtta juba 2015. aasta suvel, kui ta lahkus Dortmundi Borussiast, kuid järgmise hooaja alguses sai ta Liverpoolilt pakkumise, mis oli keeldumiseks liiga ahvatlev.