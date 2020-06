Jürgen Klopp kibeleb hooaega jätkama: tunnen jalgpallist hullupööra puudust

13. märtsil koroonaviiruse pandeemia tõttu mängud peatanud Premier League jätkab hooaega 17. juunil.

"Ma olen jalgpallist hullupööra puudust tundnud. Ma tean, et see pole maailma tähtsaim asi, kuid see on minu suur kirg," sõnas Klopp BBC-le.

Liverpool võib Inglismaa meistriks tõusta juba koroonakriisi järgse esimese vooruga, kui võidetakse võõrsil Evertoni ning nende lähim ohustaja Manchester City kaotab samal ajal Arsenalile. Hetkel on Liverpooli edu juba 25 punkti.

"Sellele on tore mõelda, kuid me pole veel tšempionid ja me teame seda. Oleme küll lähedal, kuid see pole veel tiitel. 27 punkti on veel laual ja tahame need kõik endale võtta. Selleks tuleb aga mänge võita," sõnas sakslane BBC-le.

Klopp lisas, et väga veider oleks tiitlivõitu tähistada ilma fännideta, kuid see on reaalsus, sest pealtvaatajaid staadionile ei lubata. "Võin kinnitada, et võiduparaad tuleb. Ükskõik millal, ent see tuleb. Vajame selleks vaid ühte päeva, kui kõik saavad kokku tulla, ja me teeme selle kunagi ära," kinnitas sakslane.

Viimati tuli Liverpool Inglise meistriks 1990. aastal.

