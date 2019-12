Jürgen Klopp Inglismaa liiga mängugraafikust: see on kuritegu!

Liverpoolil sel korral isegi vedas, sest kahe kohtumise vahel saavad mängijad kaks päeva taastuda. Täna minnakse võõrsil vastamisi Leicester City'ga ja pühapäeval kohtutakse kodus Wolverhampton Wanderersiga.

Tiitlikaitsja Manchester City saab aga vaid ühe puhkepäeva, sest nende matšid Wolverhamptoni ja Sheffield Unitediga on vastavalt reedel ja pühapäeval.

"Selline graafik pole kohe kindlasti okei. Pole mingit põhjust jätta kahe mängu vahele vähem kui 48 tundi. Ühelgi tiimil pole probleemi teisel jõulupühal (26. detsember) mängida, aga mängida nii 26. kui ka 28. detsembril on kuritegu. Meie jaoks on sel aastal 26. ja 29. detsembril mängimine nagu puhkus," vahendas Kloppi sõnu Reuters.

"Need, kes ütlevad, et graafik on liiga tihe, ei kaeble. Nad ütlevad, kuidas asjad on. Paraku võime rääkida, mida tahes, aga meid ei kuulata," lisas sakslane.

