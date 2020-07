Jürgen Klopp avaldas, millal ta plaanib Liverpoolist lahkuda

"Neli aastat veel Liverpoolis," kommenteeris Klopp väljaandele SWR, kui pikalt ta Inglismaa hiiu eesotsas püsib. Sakslane vihjas, et plaanib seejärel võtta vaheaasta. "Tahan aasta otsa mitte midagi teha."

Klopp ei välistanud, et pärast aastast pausi ei pruugigi ta enam tippjalgpalli naasta. "Tahan tegeleda just sellega, mida soovin. Võib-olla on selleks mõni klubi, võib-olla hoopis mitte midagi. Samas võib viie aasta pärast maailm hoopis teistsugune olla."

2015. aastal Liverpooliga liitunud Klopp on teinud Inglismaa klubist taas tõelise Euroopa valitseja. Mullu tüüris sakslane koduklubi Meistrite Liiga võitjaks, tänavu võitis Liverpool ihaldatud Premier League'i tiitli. Lisaks on Klopp ja Co valitsevad klubijalgpalli maailmameistrid.