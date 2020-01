Jürgen Klopp: Aafrika karikaturniir on meie jaoks katastroof

2021. aasta Aafrika rahvuste karikaturniir, mis peetakse Kamerunis, otsustati ilmastikutingimuste tõttu viia suvekuudelt üle jaanuarile ja veebruarile.

See tähendab, et Liverpool jääb ilmselt kuuks ajaks ilma kolmest oma tähest - Sadio Manest (Senegal), Mohamed Salahist (Egiptus) ja Naby Keitast (Guinea).

"Me teame, et oleme neli nädalat ilma nendeta. Klubi seisukohalt tuleb sellistele asjadele mõelda. Meie jaoks on see katastroof," sõnas Klopp.

Sakslane tunnistas samas, et Aafrika seisukohalt on igati mõistlik pidada see suurturniir just talvekuudel, sest suvel on seal jalgpalli mängimiseks liiga palv.

Mullu Egiptuses peetud Aafrika karikaturniir oli esimene, mis peeti suvel. Varem oli Aafrika meister alati selgitatud jaanuaris ja veebruaris.

Kameruni suurturniir peetakse järgmisel aastal 9. jaanuarist kuni 6. veebruarini.