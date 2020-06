Jürgen Klopi abikaasa hoidis ära ülipopulaarse treeneri liitumise Manchester Unitediga

Endine Liverpooli mängija Phil Thompson rääkis intervjuus Norra TV2-le, et Sandrocki arvates polnud Manchester Klopi jaoks õige koht.

"Klopp rääkis mulle ühe intervjuu ajal, et ta oleks 2013. aastal Manchester Unitedi üle võtnud, aga tema abikaasa ütles, et see poleks õige samm. Kui Liverpooli peatreeneri koht vabaks jäi, teatas Ulla, et see on õige koht. Asi tundub kahtlane. Justkui oleks Klopp Liverpooli jaoks loodud," ütles Thompson.

Klopp sai Liverpooli peatreeneriks 2015. aastal. 52-aastase sakslase töö on hakanud vilja kandma viimastel hooaegadel: 2019. aastal tuldi Meistrite liiga võitjaks, tänavu triumfeeriti Inglismaa kõrgliigas.