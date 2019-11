Jose Mourinhost sai Tottenham Hotspuri uus peatreener

47-aastasele argentiinlasele said saatuslikuks kehvad tulemused. Nimelt on kevadine Meistrite Liiga finalist Tottenham alustanud tänavust hooaega ülimalt kehvasti ja kohalikus kõrgliigas paiknetakse alles 14. positsioonil. 12 mänguga on kirjas vaid kolm võitu.

"Nii meeskonna kui klubi akadeemia mängijate tase on väga põnev," rääkis kogenud Mourinho BBC-le. "Just nende meestega koostöötamine pakub mulle huvi."

"Mourinho näol on meil tegemist läbi aegade ühe parima treeneriga," lisas klubi juhatuse esimees Daniel Levy.

Mourinho sõlmis Tottenhamiga lepingu hooaja 2022/2023 lõpuni. 56-aastase portugallase viimaseks töökohaks oli Manchester United, kust ta mullu detsembris vallandati.

Mourinho on särava peatreenerikarjääri jooksul tulnud kahe erineva tiimiga Meistrite Liiga võitjaks, kui triumfeeris FC Porto (2004) ja Milano Interiga (2010). Suurklubidest on ta juhendanud veel Londoni Chelseat ja Madridi Reali. Chelseaga tuli ta kolmekordseks Inglismaa meistriks ja Realiga triumfeeris ta korra kohalikus kõrgliigas ning karikasarjas.

47-aastane Pochettino liitus Tottenhamiga 2014. aastal ning tüüris kolmel hooajal meeskonna Premier League'is esikolmikusse. Tema säravaimaks tulemuseks võib pidada kevadel Meistrite Liiga finaali jõudmist, kus jäädi aga alla kodusele rivaalile Liverpoolile.