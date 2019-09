Jose Mourinho: Manchester United oli mu käe all halb, aga ega nüüd paremaks ka läinud pole

United kaotas pühapäevases kohtumises 0:2 West Ham Unitedile.

"Ei. Ma ei suuda midagi positiivset sellest kohtumisest leida," sõnas Mourinho Sky Sportsi eetris pärast mängu. "Me olime eelmisel hooajal halvad, aga ma ei näe tänavust hooaega vaadates, et areng oleks toimunud. Kusjuures seda kõike veel kolme uue mängija juures, kes minu arust on toonud positiivsust juurde."

"Mulle meeldivad need kolm mängijat (Harry Maguire, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka - K.R.). Nad on meeskonda kvaliteeti juurde toonud," jätkas Mourinho. "Mulle üldse aga ei meeldi kogu meeskonna mäng üldplaanis. Ma pole tänasest tulemusest üllatunud ja arvan, et ka Ole (Gunnar Solskjaer, Unitedi peatreener - K.R.) ei saa siit midagi positiivset kaasa võtta."