Jose Mourinho leidis uue töökoha

"Sky Sports on Premier League`i kodu ja mul on suur rõõm nende meeskonnaga liituda," sõnas Mourinho telekanali koduleheküljel. "Ma olen õnnelik, et saan võimaluse aidata selgitada, mis igas mängus toimub. Jalgpall on tohutult suur spordiala, mis tähendab fännidele niivõrd palju. Ootan juba suure põnevusega, kuna saan tööle asuda."

Mourinho teeb Sky Sportsi otsestuudios debüüdi homme, kuid mängivad Chelsea ja Manchester United.

Portugallane töötas viimati Manchester Unitedi peatreenerina, kuid eelmise hooaja keskel, kui klubi oli langenud koduliigas kuuendale kohale, ta vallandati.