Jose Mourinho asub Inglismaa uue rikkurklubi peatreeneriks?

Sheikh Khaled on pakkunud Newcastle`i praegusele ainuomanikule Mike Ashley`le 350 miljonit naelsterlingit ning peaks juba lähiajal saama Põhja-Inglismaa kuulsa klubi uueks omanikuks.

Inglismaa ajalehe Mirror andmetel tahaks Sheikh Khaled praeguse peatreeneri Rafael Benitezi asemele palgata endise Chelsea, Manchester Unitedi ja Madridi Reali juhendaja Mourinho. 56-aastane portugallane on sellest huvist teadlik ning valmis pakkumist tõsiselt kaaluma.

Kuna Mourinho suur eeskuju ja õpetaja, kümme aastat tagasi siitilmast lahkunud Bobby Robson juhendas oma eduka karjääri ajal ka Newcastle Unitedit, tunneb portugallane selle klubi vastu sümpaatiat.

"Mulle meeldiks sinna minna. Mulle meeldib see mõte, et lähen mr Robsoni koju. Mulle meeldib sealne staadion, sealne atmosfäär. Nende publik on väga hea, entusiastlik. Mulle meeldivad Geordie`d," sõnas eelmisel suvel Mourinho, kes alustas oma treenerikarjääri Robsoni käe all Lissaboni Sportingus, Portos ja Barcelonas.

Huvitaval kombel pole Mourinho mitte kunagi suutnud Newcastle`i kodustaadionil St James Parkil võita - seitsmest Chelsea ja Manchester Unitedi mängust on ta kaotanud neli ja viigistanud kolm.

Mourinho on tööta olnud alates eelmise aasta lõpust, mil ta vallandati Manchester Unitedi peatreeneri kohalt.