Johannes Thingnes Bö on lemmikklubi pärast mures: seda tehingut ei tohiks sündida

Newcastle`i jalgpallimeeskonna omanik Mike Ashley on klubi müümas Saudi Araabia Avalikule Investeerimisfondile, mida juhib kroonprints ja riigi kaitseminister Mohammed bin Salman. Tegemist on väga skandaalse isikuga, sest Bin Salmani korraldusel on näiteks viimased viis aastat peetud sõda Jeemenis, mis on tekitanud konfliktipiirkonnas suure humanitaarkatastroofi.

Bö tunnistas, et ta ootas pikki aastaid, et Newcastle United saaks rikka omaniku, kes investeeriks uutesse mängijatesse, kuid Bin Salman on talle täiesti vastuvõetamatu omanik.

"Kui sain teada, et Newcastle`il on olemas võimalik ostja, olin väga õnnelik, lootes, et ilmub välja väga rikas inimene, kellel on palju raha ja ta süstib klubisse uut hingamist. See asi tundub aga väga vale. Mulle ei meeldi, kui oma mainet üritatakse spordi kaudu puhtaks pesta. Nii et ma ütleksin sellisele ostjale kindla ei," sõnas Bö.

Inglismaa kõrgliiga Premier League ei ole Newcastle`i enamusaktsiate müüki

Bin Salmanile siiani heaks kiitnud.