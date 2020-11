Järjekordse tagasilöögi saanud Klopp kritiseeris telekanaleid: hakake rääkima ja otsuseid tegema

Liverpool alistas pühapäeva õhtul Premier League'is 3:0 Leicester City, kuid võidumängus sai vigastada poolkaitsja Naby Keita. Traumadega on kimpus ka Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain ja kapten Jordan Henderson. Pikaks ajaks on audis põlvelõikusest taastuvad Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

Kloppi sõnul on probleem koroonapandeemiast tingitud liiga tihedas mängugraafikus, mis on pandud kokku kooskõlas suurte telekanalitega. "See olukord puudutab mängijaid. Kui Sky Sports ja BT Sports ei hakka omavahel rääkima, on meiega kõik," teatas Klopp mängujärgses intervjuus Sky Sportsile, mida telekanal Briti teiste meediaportaalide väitel enam hiljem eetrisse ei lasknud. "Kui Sky ja BT omavahel rääkima ei hakka, siis ma pole kindel, kas lõpetame hooaja 11 mängijaga."

"Tean, et teid see ei huvita ja see ongi probleem. Me oleme seda pikalt arutanud ja midagi pole juhtunud. Ma ei räägi Liverpoolist, vaid üldse mängijatest. Eile sai Gerard Pique (FC Barcelona -toim) raske põlvevigastuse. Nüüd vigastas end Bukayo Saka (Arsenal - toim), kes tegi hiljutises koondiseaknas Inglismaa eest kaasa kõigis kolmes matšis," jätkas Klopp.

"Inimesed ütlevad meile, et tehke rohkem vahetuse, aga kellega? Meil on mõned ründemängijad, kuid ülejäänud on juba lapsed," lisas sakslane, kelle klubi kohtub juba kolmapäeval Meistrite Liigas Atalantaga ja laupäeval Inglismaal Brightoniga. "See on varajane jõulukingitus. Me jõuame (Brightoniga) mängule värisedes kohale."

Sky Sportsi intervjueerija lisas vastu, et klubid on teleülekannete lepingutele ise alla kirjutanud. "Härrasmehed, hakake rääkima ja otsuseid tegema," vastas Klopp. "Kui keegi hakkab mulle veel lepingutest rääkima, lähen hulluks. Need lepingud ei olnud mõeldud koroona-hooaja jaoks. Kõik on muutunud, aga lepingud jäävad samaks. Kogu maailm on muutunud!"