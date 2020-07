Järjekordse kaotuse saanud Guardiola: isegi minul on raske põhjust leida

Southamptonile alla jäänud City jaoks oli see kolmas kaotus järjest võõrsilkohtumises. Kokku on Guardiola ja Co kaotanud tänavu juba üheksa kohtumist. Kunagi varem pole Guardiola peatreenerikarjääri jooksul nii palju mänge ühel hooajal kaotanud.

"Mängisime rohkem kui hästi, aga see pole mängude võitmiseks piisav," rääkis Guardiola kohtumise järel. "Ei saaks öelda, et oleme meeskond, kes väravaid ei löö. Me juhime antud arvestuses, loome palju võimalusi ja laseme omakorda endale vähe väravaid lüüa. Ükski meeskond pole lasknud vastastel nii vähe võimalusi luua, aga me kaotame ikkagi palju mänge. Isegi minul on raske põhjust leida."

Vaatamata kaotusele jätkab City kindlalt teisel kohal. Viis vooru enne hooaja lõppu edestatakse kolmandal positsioonil olevat Leicester Cityt kaheksa punktiga. Tiitli kindlustanud Liverpoolist jäädakse maha 23 silmaga.

Standings provided by SofaScore LiveScore