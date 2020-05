Järgmised 48 tundi on Inglise Premier League'i jaoks kriitilise tähtsusega

Ajalehe Daily Mail andmetel teatavad mitmed mängijad lähima 48 tunni jooksul oma klubidele, et ei taha treeningutele naasta, kuna kardavad veel koroonaviirust. Ajalehe teatel on paljud mängijad sellest juba oma peatreeneritega eraviisiliselt rääkinud, kuid lähiajal kavatsevad nad oma mõtted teatavaks teha ka klubijuhtidele, kes peaksid oma pallureid täna ja homme videokonvrentsi vahendusel ettevaatusabinõudest informeerima.

Suur osa mängijaid pole ajalehe andmetel valmis treeningule naasma enne, kui koroonaviiruse oht on täiesti möödas.

Muret treeningule naasmise üle on aktiivselt väljendatud ka Premier League'i mängijate WhatsAppi grupis. Mitmed mängijad arvavad, et valitsus kasutab neid poliitiliste etturitena, näitamaks, et riik on kriisist taastumas ja tavaelu on jätkumas. Samuti heidetakse valitsusele ja liiga juhtidele ette, et projekt "Restarti" mängijatega pole arutatud.

Endine Liverpooli kaitsja Jamie Carragher ütles täna hommikul Sky Sports'ile, et osade mängijate vastuseisu treeningute taasalustamisele oli oodata. "See on suurim probleem - mängijad. Premier League peab mängijad endaga kaasa tooma. Kui mängijad ei taha mängida, saab olema keeruline. Enamus, kellega ma rääkinud olen, tahavad tagasi minna. Kuid igas grupis on alati kolm või neli mängijat, kes on kahtlustavad ja seda tuleb austada," rääkis Carragher.

"Mängijate ohutus on tähtsam kui miski muu. Tähtsam kui raha ja see, kes tõuseb üles ja langeb välja. Ma ei usu, et nad kunagi kõiki pardale saavad, sama lugu on palkadega, aga enne vaktsiini väljastamist pole see nagunii riskivaba."