Jalgpallilegend astus de Gea kaitseks välja: teda on koheldud ebaõiglaselt

Kuna de Gea pole tänavusel hooajal näidanud enda parimate päevade taset, on hakatud spekuleerima, kas hispaanlase koha võib Unitedis üle võtta 23-aastane Dean Henderson. Viimased kaks hooaega Sheffield Unitedis laenul olnud inglasest on saanud Inglismaa jalgpalli üks suuremaid tulevikulootusi.

"Ta on mänginud fantastiliselt ning ta on väga lubav pallur," kiitis Schmeichel Hendersoni. "Kuid de Gea on olnud juba aastaid Premier League'i üks parimaid väravavahte. Minu hinnangul on Ole (Gunnar Solskjaer, Unitedi peatreener - toim) muutnud mängustiili ning see pole de Geale ülemäära sobinud."

"Seega on ta pidanud kohanema ja sellisel juhul tehakse alati vigu. Kui vigu ei tehta, siis ka ei õpita nendest," jätkas aastatel 1991-1999 Unitedisse kuulunud Schmeichel. "Usun, et de Gea on veel aastaid Unitedi esiväravavaht ning teda on praegu koheldud ebaõiglaselt."