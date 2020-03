Itaalia tippmängija kritiseeris inglasi: nad oleksid nagu kellegi surma oodanud

Kui mitmes Euroopa riigis teatati juba nädala keskel, et suured spordiliigad on ajutiselt peatatud, siis Inglismaa jalgpalli kõrgliiga pidi veel neljapäeva õhtuse seisuga sel nädalavahetusel jätkuma. Kõigest tund pärast teadet selgus aga, et Londoni Arsenal peatreener Mikel Arteta on haigestunud koroonaviirusesse. Alles reedel teatasid Premier League'i esindajad, et vähemalt kuni 4. aprillini on kõik kohtumised peatatud.

"Mul on kergendus, et lõpuks on mitmed liigad Inglismaal peatatud," rääkis West Hami kaitsja Ogbonna. "Jäi mulje, nagu nad oleksid tahtnud nii tõsist probleemi ignoreerida."

"Asi ei ole ainult jalgpallis, vaid inglaste mentaliteedis. Nad ei mõista jätkuvalt, kui ohtlik on viirus, mis võib sekunditega levida, kui õigesti ei käituta."

Ogbonnat häiris, et nad pidid alles möödunud laupäeval ehk 7. märtsil mängima Arsenali vastu, kes oli omakorda nädal varem mänginud kreeklaste Piraeuse Olympiakosega, kelle omanikul Evangelos Marinakisel tuvastati koroonaviirus. Tõsi, positiivne vaste tuli avalikuks alles 10. märtsil. "On täiesti arutaamatu, et meil lubati Arsenali vastu mängida. Nad olid just kohtunud Olympiakosega."

"Jääb mulje, nagu Inglismaal oodati esimest surma, et peaks midagi ette võtma. Mind pole keegi testinud. See on järjekordne näide sellest, kuidas siin probleemi pealiskaudselt suhtutakse," lisas Ogbonna.