Itaalia meedia: Pep Guardiolast saab Torino Juventuse peatreener

Teatavasti vallandas eelmise nädala lõpus Juventus peatreeneri toolilt Massimiliano Allegri, kelle käe all võitis klubi viis järjestikust Itaalia meistritiitlit. Vaatamata edukale teekonnale kodumaal pole klubi suutnud jätkuvalt võita Meistrite Liigat, mis Allegrile saatuslikuks sai.

Itaalia uudisteagentuuri andmetel on Juventus otsimas uut peatreenerit, kelleks saab just Guardiola. AGI teatel sõlmib 48-aastane hispaanlane Itaalia hiiuga nelja-aastase lepingu ja hakkab ühe hooaja eest teenima 24 miljonit eurot. AGI vahendab veel, et kaks osapoolt kirjutavad lepingule alla 4. juunil ja ametlikult esitletakse Guardiolat 14. juunil.

"See sõltub temast. Ta pole treener, kes kusagil üle kolme-nelja aasta järjest oleks," kommenteeris jutte argentiinlasest paremkaitsja Pablo Zabaleta, kes mängis Guardiola käe all Citys hooajal 2016/2017. "Tal oleks võimalus olla City eesotsas nii kaua, kui ise soovib. Cityle oleks see kindlasti suur löök, eriti, kui vaadata nende praeguse meeskonna mängutaset."

Guardiola on City peatreener olnud aastast 2016 ja selle aja jooksul viinud meeskonna kahe Inglismaa meistritiitlini, ühe FA karikani ja kahe Inglismaa liigakarikani. Varasemalt on ta juhendanud FC Barcelonat ja Müncheni Bayernit.