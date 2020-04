Inimõiguslased on tagajalgadel: Newcastle Unitedi müümine Saudi kroonprintsile mõjub klubi ja linna mainele hävitavalt

Inglise jalgpalli kõrgliigas 13. kohta hoidva meeskonna praegune omanik, Briti miljardär Mike Ashley on klubi müümas Saudi Araabia Avalikule Investeerimisfondile, mida juhib kroonprints ja riigi kaitseminister Mohammed bin Salman, kes saab väidetavalt klubis 80-protsendilise osaluse, investeerides klubisse 300 miljonit naelsterlingit.

Bin Salmani korraldusel on näiteks viimased viis aastat toimunud sõda Jeemenis, mis on loonud konfliktipiirkonnas ühe viimaste aegade suurima humanitaarkatastroofi ning teda on seostatud ka Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvaga 2018. aastal Istanbuli konsulaadis.

Alles hiljuti lasi Bin Salman vahistada kolm kuningliku pere liiget, sealhulgas kuninga venna ja endise kroonprintsi.

"Kui see ebamoraalne tehing läbi läheb, saab sellest maailma ühe brutaalsema ja autoritaarse režiimi järjekordne propagandamasin," ütles ajalehele Daily Mail relvakaubanduse vastase kampaania kõneisik Andrew Smith.

"Viimane asi, mida Premier League'i jalgpall vajab, on Saudi diktaatori seotus. See on kõige labasem näide "spordipesust". Jalgpalliklubid on ikkagi kogukondlikud asutused ning peaksid jätma maha positiivse jalajälje. Raha ei tohiks väärtustest tähtsam olla. See saadab põlgliku sõnumi tuhandetele Mohammed bin Salmani ohvritele Saudi Araabias ja Jeemenis."

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International esindaja Felix Jakens hoiatas samuti inglasi ohtliku sammu eest, meenutades veel mõningaid kroonprintsi veriseid tegemisi.

"Newcastle'i kogukonna ka kogu linna maine seatakse väga küsitavasse valgusse, kui nad Saudi režiimi soojalt vastu võtavad. Näiteks lasi tema administratsioon hiljuti vangistada ja piinata naisõiguslasi, kes nõudsid vaid naistele auto juhtimise õigusi," ütles Jakens BBC-le.