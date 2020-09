Inglismaale naasnud Gareth Bale: olen väga näljane ja motiveeritud

"Väga tore on tagasi olla. See on väga eriline klubi minu jaoks. Just siin tegin ma endale nime," kommenteeris 31-aastane Bale, kes kolis Tottenhamist Reali 2013. aastal.

Waleslane sai hiljuti rahvuskoondise eest mängides vigastada ning peab Tottenhami särgis esimese kohtumise ilmselt pärast oktoobrikuist koondisepausi West Hami vastu (17. oktoobril).

"Loodetavasti saan end nüüd mängukorda ja korralikult käima ning suudan meeskonda aidata, võita karikaid," rääkis Bale, vahendab BBC Sport.

"Olen alati mõelnud, et mulle meeldiks Tottenhami tagasi tulla. Tunnen, et see käik on just minu jaoks. Olen näljane ja motiveeritud. Tahan meeskonna eest hästi mängida ja ootan seda juba suure innuga," lisas Bale.

Waleslane usub, et suudab Tottenhami riietusruumi võitjamentaliteedi tagasi tuua: "Loodetavasti saavad minu liitumisest kõik mängijad enesekindlust juurde, et karikate eest võidelda. Tunnen, et mul on Madridi Realis tiitleid võites ja Walesi koondisega kaugele jõudes tekkinud võitja mõttelaad ja teadmine, kuidas karikaid võita. "