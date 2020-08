Inglismaal võib nüüdsest köhimise eest saada punase kaardi

Ametnikud kinnitasid, et edaspidi hakatakse köhimist käsitlema kui solvavat ja/või mõnitavat keelepruuki või žesti. “Nagu kõikide vigadega, peab lõpuks kohtunik ise otsustama, kas see on karistamist väärt,” kommenteeris Inglismaa Jalgpalliliit.

Uus eeskiri loodi koroonaviiruse pandeemia tõttu. “Kui köhimine on ilmselgelt tahtmatu või see toimub teistest eemal, siis ei karista kohtunik seda sportlast. Juhul, kui köhitakse teise inimese ligidal ja tema suunas, on õigusemõistjal kohustus teda karistada,” teatas ametkond.

Premier League ´i reegliteraamatusse muudatust samas veel sisse ei viida, küll aga on kohtunikel juba õigus vastavalt reageerida.